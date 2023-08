TÄNA OTSE | Võrkpalli naiskond vajab Hispaania vastu kindlat võitu

Kolmapäeval peab Eesti naiste võrkpallikoondis oma viimase EM-alagrupiturniiri mängu, kui vastamisi minnakse Hispaaniaga. Selleks, et tagada edasipääs peaks naiskond Hispaaniast kindlalt jagu saama. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.45, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja ja Sten Esna, stuudios on Anu Säärits.

Eesti koondis alustas turniiri 0:3 kaotusega Prantsusmaale, jätkas märksa tasavägisemas lahingus kaotusega Soomele 2:3 ja pidi pühapäeval tunnistama ka alagrupi favoriidi Hollandi 3:0 paremust. Teisipäeval saadi ka neljas kaotus 1:3 Slovakkialt.

Hispaania on neljast mängust võitnud ühe. Hollandile ja Slovakkiale kaotati kindlalt 0:3. Prantsusmaale kaotati napilt 2:3 ning Soomest saadi jagu 3:0.

Eesti on D-alagrupis jätkuvalt võiduta ja asub kuuendal kohal, ent edasipääsuvõimalused on jätkuvalt alles. Selleks tuleb kolmapäeval 3:0 võita Hispaaniat ja loota, et Soome kaotab Hollandile.

"Kaitses on nad väga head, nad tuleb võrgust eemale ajada," rääkis Miilen kolmapäevase vastase kohta. "Lootus veel elab! Edasipääs edasipääsuks, ma tahaks lihtsalt ühe võidu kätte saada. Publikust ja endast on kahju, üritad ja üritad, aga pall ei jäänud lihtsalt pikkade pallivahetuste järel maha," oli Miileni kommentaar Slovakkiaga mängi järel.