Teniste jääb tõsise vigastuse tõttu pikaks väljakult eemale

Kaitsja koduklubi teatas õnnetust vigastusest kolmapäeva ennelõunal. "19. augustil Paide Linnameeskonna vastu esimesel minutil vigastuse saanud kapten Taijo Teniste hooaeg on kahjuks läbi. Vigastada sai vasaku põlve ACL (eesmine ristatiside), mis vajab operatsiooni. Hetkel on eeldatav mängupaus 9-12 kuud," teatas klubi.

Tartus kasvanud ning profikarjääri Levadiaga alustanud Teniste on esindanud Eesti koondist 99 mängus, pikalt Norras mänginud paremkaitsja on sel hooajal Tammeka eest väljakul käinud 20 kohtumises.

Tammeka on sel hooajal 24 mänguvooruga kogunud 19 punkti, asetsedes sellega Eesti kõrgliigas eelviimasel tabelireal. Tammekast on vähem punkte on vaid Harju JK Laagril, kes on kogunud 15 silma.

Tabelitipus paiknevad Tallinna FCI Levadia ning Tallinna FC Flora, mõlemal on 52 silma. Pärast Levadia üllatuskaotust FC Kuressaarele oli Floral võimalus üle pika aja taas rivaalist mööda hüpata, kuid Floral õnnestus JK Tallinna Kalevi vastu teenida vaid viigipunkt.

Kalev, Nõmme Kalju FC, Pärnu JK Vaprus ja Paide Linnameeskond on tulises heitluses kolmanda koha nimel, kõik kolm klubi on kogunud 32 punkti. Lisaks on Kuressaarel 31 silma.