Eesti – Rootsi mängule on väljastatud enam kui 7000 pääset

EJLi peadirektor Tõnu Sireli sõnul näitab suur huvi, et valikmänguks on A. Le Coq Arenale oodata ligikaudu 10 000 pealtvaatajat. "Et vältida piletist ilma jäämist, soovitame kõigil huvilistel endale sobiva hinnaklassi ja istekohaga pääsme enne mängunädalat soetada," ütles Sirel.

Mängupäeval tasub kohale tulla varakult, sest staadioni ümbruses algavad festivalialal tegevused juba kell 16 ning üles astub armastatud Eesti artist. Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümnid kõlavad kell 18.45 ning kohtunik annab avavile kell 19.00.

Läbi ajaloo on Eesti ja Rootsi vastamisi läinud 18 korral. Rootsi koondis käis viimati Tallinnas 1997. aastal, kui MM-valikmängus teeniti napp 3:2 võit. Üheväravalise võidu teenis Rootsi ka viimases omavahelises mängus, mis peeti 2021. aasta märtsis Stockholmis.

Pääsmed mängule on müügil Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel, kus kõigil soovijatel on võimalik leida endale sobiva hinnaklassi ja istekohaga pääse. EJL tuletab meelde, et pääsmete edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJLi nõusolekuta keelatud.