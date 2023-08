Ratasepp asus ultratriatlonil 100 tunni piiri alistama

Kolmapäeval algas Šveitsis IUTA maailmakarika etapil päevases formaadis läbitav kümnekordne ultratriatlon. Võistlusrajal on Rait Ratasepp, kelle siht on lõpetada iga päev ajaga alla kümne tunni ning alistada distants 100 tunniga.

Päevases formaadis kümnekordsel ultratriatlonil tuleb Rait Ratasepal läbida kümnel järjestikusel päeval kümme täispikka triatlonit: 3.8 km ujumist, 180 km rattasõitu ja 42.2 km jooksu.

Ratasepa sõnul läksid ettevalmistused võistluseks plaanipäraselt ning füüsiline ja vaimne valmidus on hea. See lubab muretult startida ja oma parima soorituse teha. "See on kõigest üks pool edu valemist, teine pool seisneb selles, kuidas mul õnnestub toime tulla minust sõltumatute asjaolude ja ootamatustega," arutles Ratasepp.

Ultratriatloni puhul on üheks selliseks oluliseks teguriks ilm. Nii saab see olema ka seekord. Juba esimesest päevast tuleb võistlejatel rinda pista meeletu kuumuse ja armutu päikesega. Esimestel päevadel lubab ilmaennustus 33-34 °C kuuma ja kõrvetavat päikest.

"Eestis sain üle 30 °C kuumust kogeda seekord ühel korral, möödunud nädala neljapäeval, erinevalt eelmisest aastast, mil Šveitsi viiekordse ultratriatloni eel oli Eestis augusti keskpaigast pikka aega väga palav ilm. Seekord ma kuumaga veel kohanenud ei ole ning tõenäoliselt võib järgneva kümne päeva raskeimaks kujuneda just esimene võistluspäev," rääkis ta.

Kuumaga asi aga ei piirdu, sest alates neljandast võistluspäevast ilm muutub ning viiendal päeval saabub vihm. Päevane temperatuur kukub 15 kraadi juurde. Vihmaga saabuvad ühtlasi ka muud ohud.

"Rattaraja üheksa kilomeetrine ring on profiililt lihtne, kuid oma kolme 180-kraadise tagasipöörde tõttu väga tehniline. Vihm muudab pöörete tegemise libeduse tõttu ohtlikuks ja oluliselt ajakulukamaks. Kui tahta oma päevade lõikes seatud eesmärke saavutada, tuleb kaotatud aeg tagasi teha. Vihmase ilma teine suur murekoht kimbutab jooksmisel, sest villid ja muud hõõrdumised on varvastel kerged tekkima. Need on hetkel peamised raskused, mida tuleb võimalusel vältida või nende tekkimisel siis juba jooksvalt toime tulla," sõnas Ratasepp.

Varasemalt on Ratasepp Šveitsi võistlusrajal võistelnud nii päevases formaadis viiekordsel ultratriatloni kui ka katkematus ja päevases formaadis kümnekordsel ultratriatlonil. Viimane neist viiekordne ultratriatlon 2022. aastal, mil Ratasepp finišeeris viiel järjestikusel päeval ajaga alla kümne tunni. Toonase võistluse finiš ajaga 49:32:49 tähistas ühtlasi ka päevases formaadis viiekordse ultratriatloni uut maailmarekordit.

Rataseppa saadab võistlusel neljaliikmeline tiim: Kädy Maadväli, Kaur Kuuskmäe, Henno Puu ja Vahur Püssa.