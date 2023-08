Eesti kohtunikud ja ametnikud teenindavad eurosarjade sõelmänge

Kolmapäeval, 23. augustil on Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik ametis Slovakkias toimuval Konverentsiliiga kohtumisel, kui vastamisi lähevad FC Spartak Trnava (Slovakkia) ja SK Dnipro-1 (Ukraina). Kaasiku pilgu all teenindavad kohtumist Albaania õigusemõistjad: peakohtunik on Juxhin Xhaja, abikohtunikud on Rejdi Avdo ja Nertil Bregasi, neljas kohtunik on Olsid Ferataj ning videokohtunikena tegutsevad Kreshnik Barjamaj ja Olsion Yzeiraj. Anton Malatinský staadionil kõlab avavile Eesti aja järgi kell 19.30.

Neljapäeval, 24. augustil on eestlased ametis UEFA Euroopa liigas. Eesti kohtunikebrigaad eesotsas Kristo Tohveriga mõistab õigust Tšehhis, kui vastamisi lähevad SK Slavia Praha (Tšehhi) ja FK Zorya Luhansk (Ukraina). Lisaks Tohverile kuuluvad brigaadi abikohtunikud Silver Kõiv ja Sten Klaasen ning neljas kohtunik Joonas Jaanovits. Mängu videokohtunikud on Dennis Higler ja Jochem Kamphuis (mõlemad Holland). Fortuna Arenal toimuva kohtumise avavile kõlab Eesti aja järgi kell 20.00.

Lilleküla jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja täidab 31. augustil delegaadi ülesandeid Konverentsiliigas, kui vastamisi lähevad NK Celje (Sloveenia) ja Maccabi Tel Aviv FC (Iisrael). Mäng algab Eesti aja järgi kell 17.00. Stožice staadionil toimuvas vastasseisus selgitavad meeskonnad alagrupiturniirile pääseja, omavaheline esimene kohtumine 24. augustil.

Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.