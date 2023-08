Richard Millener: Tänaku M-spordis hoidmine on kõike muud kui lihtne

Ott Tänaku hooaeg algas lootusrikkalt, kui juba aasta teisel MM-rallil Rootsis suudeti võit koju tuua. Peale seda on näppude vahele jäänud vaid üks poodiumikoht Horvaatiast. M-spordi tiimipealik tunnistas, et pärast ebaõnnestunud Tänaku kodust MM-etappi ja Soome rallit on neil raske Tänakut endale hoida.

Eestis läks Tänaku kodune ralli mahakandmisele juba enne esimest kiiruskatset, kui Ford Puma mootor üles ütles. Autol tuli pärast testikatset asendada uue mootoriga, mis tõi Tänakule kaasa viieminutilise ajakaristuse. Lõpuks jäi eestlasele näppude vahele vaid kaheksas koht.

Pettumust valmistas eestlasele ka Soome ralli. Tänaku auto hävis reedesel võistluspäeval lahtise kivi tõttu ja 2019. aasta maailmameister pidi ralli pooleli jätma.

M-Sport otsustas tänavu investeerida Tänakusse, et anda meeskonnale võimalus võidelda sõitjate maailmameistritiitli eest. Pettumuste rikkad rallid Eestis ja Soomes purustasid peaaegu kõik tiitlilootused.

See on tekitanud spekulatsioone, et Tänak võib meeskonnast lahkuda hooaja lõpus. Meeskonna pealik Richard Millener tunnistab avameelselt, et edasiste läbirääkimiste lähtepositsioon pole kaugeltki lihtne. "Tippsõitja jaoks on alati raske eelarvet leida. Tänak on sarja üks parimaid sõitjaid, seega pole teda lihtne hoida. Aga me tahame teda hoida," ütles Millener Rallit.fi-le.

Kui M-Sport ei suuda Tänakut hoida, peaks meeskond astuma sammu tagasi. "Plaan B on alati olemas. Sellisel juhul tähendaks see tõenäoliselt naasmist nooremate sõitjate juurde. Realistlikult võttes ei näe ma, et teised tippsõitjad meeskonda vahetaksid, sest neil pole selleks põhjust," sõnas Millener.

"Muidugi on alati tore, kui meeskonnas on tipptasemel sõitja. Kuid see toob meile kaasa meie endi eelarvega seotud väljakutsed. M-Spordil on aasta lõpus alati samad arutelud selle üle, kust eelarvet leida. Järgmise paari kuu jooksul on meil nendes küsimustes palju tööd teha," jätkas M-spordi pealik.

M-Sport tegi tänavu Tänaku jaoks suure rahalise investeeringu. Millener rõhutab, et meeskonna prioriteet on, et Tänak sõidaks Fordi eest ka 2024. aasta hooajal.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 7. septembril, kui alustatakse Kreeka ralliga.