VAATA OTSE | Gedly Tugi alustab karjääri esimest MM-i

Tänavu U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Tugi teeb enda MM-debüüdi kell 12.55 algaval kvalifikatsioonivõistlusel. Reede õhtul toimuvasse finaali pääseks automaatselt tulemusega 61.50, tulemuste põhjal pääseb finaali 12 parimat kvalifikatsioonivõistlejat. Eestlanna isiklikuks rekordiks on juuli alguses Pärnus visatud 60.65.

"Tuleb hoida pea värske, ei tohi üle mõelda, endale hulle pingeid ja mõtteid peale panna. Kui suudad võistlust nautida, tuleb ka hästi välja. Ma ei kahtlegi selles, et mul on veel palju varu ega ka selles, et olen suurvõistluste tüdruk: oskan ennast suurtel võistlustel hästi kokku võtta ja miks mitte siin teha üks hea sooritus," ütles 21-aastane odaviskaja ERR-ile.

Lisaks naiste odaviske kvalifikatsioonivõistlusele lähevad hommikuses programmis muuseas starti 200 meetri jooksjad, nende hulgas äsja 100 meetri troonile tõusnud Noah Lyles ja Sha'Carri Richardson. Meeste teivashüppe kvalifikatsioonivõistlusel saab nautida erakordse Armand Duplantise sooritusi, samuti selguvad finalistid meeste kaugushüppes ja poolfinalistid naiste 800 meetri jooksus.

Õhtuses programmis selgitatakse välja maailmameistrid neljal alal, võistluspäeva lõpetab meeste 400 meetri tõkkejooksu finaal, milles läheb starti Rasmus Mägi. Finaal toimub kell 22.50.

Kolmapäevase võistluspäeva ajakava:

11.05 N 800 m jooks, 1. ring

11.15 M teivashüppe kvalifikatsioon

11.20 N odaviske kvalifikatsioon, A grupp

12.15 M kaugushüppe kvalifikatsioon

12.55 N odaviske kvalifikatsioon, B-grupp (Tugi)

12.20 N 200 m jooks, 1. ring

13.15 M 200 m jooks, 1. ring

20.00 N vasaraheite kvalifikatsioon, A-grupp

20.02 N 5000 m jooks, 1. ring

20.10 N kolmikhüppe kvalifikatsioon

20.30 N teivashüppe finaal

20.53 N 3000 m takistusjooks, 1. ring

21.35 N vasaraheite kvalifikatsioon, B-grupp

21.45 N 100 m tõkkejooksu poolfinaalid

22.15 M 1500 m jooksu finaal

22.35 N 400 m jooksu finaal

22.50 M 400 m tõkkejooksu finaal (Mägi)