Tanel Visnap võitis kurtide EM-il kuldmedali

Hõbeda sai poolakas Karol Dabrowski ja pronksi pälvis ukrainlane Viktor Sotskyi, kes mõlemad ületasid samuti kõrguse 1.88, vahendab Eesti paraolümpiakomitee.

Tanel Visnapi kommentaar: "Paras närvide mäng oli. Tõsine võitlus käis minu, poolaka ja kahe ukrainlase vahel. Kõigil oli võiduvõimalusi ning kõik oleksid võinud ka medalita jääda. Viimase kõrguseni käis paras loterii. Tulemusega rahule ei jäänud - tundsin, et 1.95 oli jalas, kuid ei oodanud sellist tasavägist võitlust ning närvid said minust võitu. Nüüd keskendun järgmistele päevadele. Annan endast kõik, et kolm kulda veel koju tuua."

Rinat Raisp jooksis 400 m poolfinaalis, püstitas isikliku rekordi ajaga 53,62 ning pääses finaali.