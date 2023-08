Argentina jalgpallikuulsus hakkab raskustes suurklubi hädast päästma

Buenos Airese külje all Avellanedas asuv Independiente on lisaks Boca Juniorsile, River Plate'ile, Racing Clubile ja San Lorenzole üks Argentina jalgpalli traditsioonilisest "suurest viiest" meeskonnast. Lõuna-Ameerika tähtsaima klubiturniiri ehk Copa Libertadorese on Independiente võitnud rekordilised seitse korda (sh vahemikus 1972-75 neli korda järjest), koduliigast on teenitud 16 kuldset autasu, ent viimane neist jääb juba enam kui 20 aasta tagusesse aega.

Argentina kõrgliigahooaeg lõppes juulis ning Independiente teenis 28 meeskonna konkurentsis 24. koha, aga keerulise süsteemi tõttu on neil sõltuvalt liigakarika tulemustest veel võimalik astme võrra madalamale kukkuda. Viimase saja aasta jooksul on klubi esiliigas mängima pidanud vaid ühe hooaja.

Keerulises olukorras suurklubi vallandas esmaspäeval senise peatreeneri Ricardo Zielinski, kuid asendajaid on otsitud juba pikemalt aega ning Tevez ei olnud juhtkonna valikus esimene mees: enne teda loodeti Clarini sõnul palgata nii Ariel Holani, Gabriel Militot, Daniel Garnerot ja Gustavo Alfarot, aga kõik ütlesid Independientele ära.

Clarin kirjutab lisaks, et enne Tevezt pidasid Independiente juhid läbirääkimisi Walter Ervitiga, kes esindas klubi aastal 2017. mängijana ning kelle tiimi kuulub üks Independiente armastatud endisi mängijaid Carlos Matheu, aga Tevez veenis klubi presidenti Nestor Grindettit tema kasuks otsustama esmaspäeval toimunud ja ligi kaks tundi kestnud vestlusel.

Mängijakarjääri jooksul Argentina koondise eest 76 mänguga 13 väravat löönud ning nii Manchester Unitedit ja Cityt kui Juventust ja Boca Juniorsi esindanud Tevez on peatreeneriametit saanud proovida viie kuu jagu, kui juhendas mullu juunist oktoobrini Rosario Centrali. Meeskond teenis tema käe all 24 mängust kuus võitu ja 11 viiki.