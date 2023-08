Rally Estonia tõi Lõuna-Eestisse pea 50 tuhat rallifänni

Positiivset tagasisidet ning tunnustust Rally Estonia korraldustiimi kõrgetasemelisele korraldusele, eeskujulikele ja tulihingelistele fännidele ning Eesti riigi panusele on andnud nii rahvusvaheline Autoliit FIA, WRC Promootor, rahvusvahelised fännid, meediaesindajad kui paljud teised kohalikud ning välispartnerid.

"WRC Rally Estonia 2023 oli mitmes mõttes väga uuenduslik, korraldajatena proovisime luua innovatiivseid lahendusi, mis võimaldaksid külastajatele parima võimaliku rallielamuse, mugava rallikülastuse ning sealjuures annaksid panuse ka keskkonnahoidu. Esmakordselt võeti kasutusele digipääsmed, mis muutsid külastajate piletiostu protsessi ning kasutuse mugavamaks ja kiiremaks, samal ajal vähendades oluliselt ühekordselt kasutatavate materjalide tootmist. Lisaks alustasime koostööd mitme strateegilise partneriga, et luua rallifännide jaoks veelgi rohkem innovatiivseid võimalusi," seisab Rally Estonia pressiteates.

Rally Estonia direktor Urmo Aava võtab ralli kokku järgmiselt. "Restruktureerimised, mis on viimastel aastatel Rally Estonia meeskonna siseselt toimunud, on olnud õiged ja vilja kandnud. Sisemiselt õnnestus sellise väiksema struktuuriga ralli korraldus väga hästi, sest kõik teadsid mida teha ja tegid seda kõrgel tasemel. Seda märkasid ja tunnustasid ka WRC Promootor, FIA, meeskonnad, Eestis kohal olnud teiste MM-rallide korraldajad, koostööpartnerid, Rally Estonia võitjad ja muidugi pealtvaatajad. Alati saab veel paremini ja kindlasti on see eesmärgiks juba järgmine kord," sõnas Aava.

WRC Rally Estonia 2023 olulisemad faktid ja numbrid: