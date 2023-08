Peeter Pruus lõpetas Šveitsi mägise mitmepäevasõidu neljandal kohal

Kahel esimesel etapil kolmandana lõpetanud Pruus ja Becking finišeerisid kolmandal, 58-kilomeetrisel etapil seitsmendal positsioonil, jäädes võitjatele Daniel Geismayrile ja Wout Allemanile (2:53.44) alla 14 minuti ja 19 sekundiga, vahendab EJL.ee.

"Sõitsime sellel etapil neli kilomeetrit valesti, kaks üles ja kaks alla ning sellega läks palju energiat ja kaotasime palju aega," rääkis Pruus. "Konkurendid kaotasid muidugi samuti, aga minul läks seal seejärel raskeks."

Peale keerulist päeva suudeti kokkuvõttes siiski säilitada kolmas koht. Liidrisärkides jätkasid sõitmist Martin Stošek ja Marc Stutzmann, kellele Eesti-Hollandi duo kaotas kolme etapi järel 21 minuti ja 18 sekundiga.

Neljandal etapil ootas rattureid 73 kilomeetrit. Pruus ja Becking finišeerisid ajaga 3:22.55, mis andis neile kuuenda koha. Kaotust Geismayrile ja Allemanile (3:17.53) kogunes viis minutit ja kaks sekundit. "Mul läks sel päeval taas raskeks ja meeskonnakaaslasel läks veel rehv ka katki," lisas Pruus.

Sellega lasti kokkuvõttes endast mööda Simon Schneller ja Axel Roudil Cortinat ning võistlemist jätkati neljandal kohal, kaotust liidrina jätkanud Stošekile ja Stutzmannile oli nüüd 26 minutit ja 20 sekundit.

Viimasel, 66-kilomeetrisel etapil ületasid Pruus ja Becking lõpujoone neljandal positsioonil, jäädes üldvõidu kindlustanud Stošekist ja Stutzmannist (2:28.22) kahe minuti ja viie sekundi kaugusele. Ka kokkuvõttes tähendas see seega neljandat positsiooni. Pjedestaalikohast jäi seekord lahutama kaks minutit ja 20 sekundit.

"Läksime sellele etapile täiega panema – kõik või mitte midagi. Algul jäime küll teistest maha, kuid saime nad hiljem kätte ja ründasime omakorda. Õnnestus eest ära saada, kuid laskumine ei läinud nii hästi ja panin külje maha. Sellega tuldi meile taas järele," nentis Pruus.

"Lõpus polnud enam energiat üldse. Kogu tuur oli väga raske. Võib-olla kõrgusest, aga kogu hingamise tõmbas kinni ja röga kurku. Üldises pildis võib siiski mitmepäevasõiduga rahule jääda, sest mu lootused ei olnudki selle tuuri suhtes väga kõrged. Selleks, et kõrgmäestikus võidu peale sõita on vaja spetsiifilist ettevalmistust. TOP3 oleks olnud küll võimalik, aga teades minu võimeid, siis rohkemaks me suutelised poleks olnud."

Üldarvestuses järgnesid Stošekile ja Stutzmannile Geismayr ja Alleman (+7.38) ning Schneller ja Roudil Cortinat (+26.05). Pruus ja Becking kaotasid parimatele 28 minuti ja 25 sekundiga.