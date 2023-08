Kolmikhüppe kuld ERR-ile: tahtsin nii väga, et see päev oleks minu päev

30-aastane aafriklane oli tulnud pronksile 2019. aasta MM-il Dohas ja 2021. aastal Tokyo olümpial. Mullusel Oregoni MM-il tuli leppida portugallase Pedro Pichardo järel hõbedaga.

"Ma olen lihtsalt õnnelik. Nagu on ka minu suurest naeratusest näha," ütles Zango ERR-ile. "Ma tahtsin, et see päev oleks minu päev. Tahtsin seda nii väga. Hakkasin sellest juba nelja aasta eest unistama. Et saada see kuldmedal. Mul oli raskusi, andsin endast parima."

Zango tunnistas, et esikoht tuli siiski keeruliselt. Veel enne eelviimast katset oli ta kuubalaste Lazaro Martinezi ja Cristian Napolesi järel kolmas. Siis aga tuli päästev 17.64.

"Minu treener ütles mulle, et lõdvestu, sa tead, kuidas iga päev 17.60 hüpata. Lihtsalt lõdvestu, mine ja tee," meenutas Burkina Faso atleet. "Tegin lihtsalt seda, mida ta mulle ütles ja sain selle medali. Olen väga õnnelik!"

Tegemist oli ühtlasi Burkina Faso esimese kuldmedaliga kergejõustiku maailmameistrivõistlustelt. Ka varasemad (hõbe, pronks) oli võitnud Zango.