Eesti mäestlaskuja tuli U-17 EM-il kuuendaks

Kõrgmäestikus, ligi 2200 meetri peal toimunud võistlusel tuli mäestlaskujatel rinda pista kuumusega ning väga laia ja tehniliselt lihtsa rajaga, millel oli pehme liivane ja kruusane pinnas. Eesti mäestlaskujad tõdesid peale võistlust, et ei ole sellisel rajal varem treenida ega võistelda saanudki.

Mullu kuni 15-aastaste ratturite konkurentsis Euroopa meistriks tulnud Riko Mäeuibo sai sel aastal vanemas vanuseklassis kuuenda koha ajaga 3.29,50. Kaotust võitjale, prantslasele Max Alranile tuli 7,44 sekundit. Hõbedase autasu teenis hispaanlane Oriol Cuadrat Castells (+0,89) ja pronksise itaallane Lorenzo Mascherini (+2,57).

"Jäin võistlusega väga rahule, aga natuke häiris tulemust see, et sain esimeses finaalisõidus punase lipu raja keskel, mis tähendas sõidu kordamist," rääkis Mäeuibo võistluse järel. "Vaadates konkurentsi ja raja raskusastet, siis olen EM-i tulemusega väga rahul."

Eliitklassi meeste konkurentsis võistelnud Johanson tõdes võistluse järel, et kogu see hooaeg on kehvasti läinud. Ebaõnn tabas teda ka finaalsõidus, kus poolel laskumisel rehv sekundiga tühjaks läks. "Tundsin end kvalifikatsioonisõidus väsinult, kuid finaali läksin sõitma värske ja väga hea enesetundega. Esimeses vaheajapunktis olin 45. kohal, kuid seejärel läks rehv puruks," kirjeldas Johanson. "Finišisse jõudsin neli sekundit aeglasemalt kui kvalifikatsioonis. Liinidele sain küll hästi pihta, kuid kurvides oli tühja rehviga ikka libe. Kahju!"

Johansoni ajaks mõõdeti 3.44,60, mis andis talle 84. tulemuse. Kaotust Euroopa meistriks tulnud prantslasele Antoine Vidalile kogunes 27,41 sekundit. Teisele kohale sõitis end võitja kaasmaalane Baptiste Pierron (+1,44) ja kolmandale inglane Ethan Craik (+1,61). Armin Pilv sai eliitmeeste hulgas 96. koha ajaga 3.49,33.

Kuni 19-aastaste noormeeste klassis võistelnud Mark Peterson sai 47. koha ajaga 3.46,34. Kaotust parimale, prantslasele Nathan Pontvianne'le kogunes 29,18 sekundit. Pjedestaalile pääsesid veel itaallane Christian Hauser (+2,21) ja prantslane Mylann Falquet (+2,29).