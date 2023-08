Pulisic debüteeris Itaalia kõrgliigas suurepäraselt

24-aastasel ameeriklasel, kelle mullune hooaeg Chelsea särgis ebaõnnestus, oli oma roll Milani avaväravas 11. minutil, kui tabamuse autoriks oli kogenud Prantsusmaa koondislane Olivier Giroud.

Kümme minutit hiljem lõi Pulisic ise oma esimese värava Itaalia kõrgliigas ja teise Milani särgis, kui arvestada paar nädalat varem kontrollkohtumises Monza vastu tabamuseni jõudmist.

"Ma olen alati teadnud, et Pulisic on talent. Selles ei olnud kunagi kahtlust," lausus Milani peatreener Stefano Pioli kanalile DAZN. "Telefonikõnes, mida temaga tegin enne lepingu allkirjastamist, sain kinnitust, et ta lisab meeskonda palju kvaliteeti."

Milan, kelle algrivistusse kuulusid uutest tulijatest ka Tijjani Reijnders ja Ruben Loftus-Cheek, veetis terve vaheaja platsi ääres.

Bolognas mängiti 35-kraadises kuumas ja riietusruumis ei oodanud midagi värskendavat. "Riietusruumis oli võimatu olla," põhjendas Pioli. "Seal oli umbes 60 kraadi ja otsustasime veeta poolaja väljakul."

Tiitlikaitsja Napoli oli alustanud laupäeval võõrsil 3:1 võiduga Frosinone üle, edukad olid ka ülejäänud favoriitide hulka kuuluvad meeskonnad: Milano Inter alistas kodus Monza 2:0 ja Torino Juventus pühapäeval võõrsil Udinese 3:0.