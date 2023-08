Rapla täiendas koosseisu veel ühe ameeriklasega

"Eesti vanasõna ütleb, et kaks on ikka parem kui üks ja sellest ameeriklastele täiesti piisas, et panna meie poole teele veel üks korralik korvpallur lisaks Eric Hunterile. Tõsi, ka see mees omab Euroopas mängimise kogemust," teatas Rapla ühismeedias.

25-aastane ja 195 sentimeetrit pikk Howard mängis eelmisel hooajal Bosnia ja Hertsegoviina meistriliigas Ilidža Sparsis. Ameeriklase keskmised näitajad olid 8,5 punkti, 2,3 lauapalli ja 0,7 resultatiivset söötu mängu kohta. Spars sai põhiturniiril seitsmenda koha ja pääses play-off'i, kus jäädi kahe võiduni peetud veerandfinaalis alla hilisemale tiitlivõitjale Igokea KK-le.