Ceh ja Stahl asuvad pärast MM-i Tallinnas võistlustulle

Pärast kergejõustiku maailmameistrivõistluste lõppu toimub Kalevi Keskstaadionil kõrgetasemeline kergejõustikuõhtu TALLINN 2023, millega taastatakse 15 aastat tagasi katkenud rahvusvaheliste õhtumiitingute traditsioon Eesti pealinnas.

Järgmisel kolmapäeval toimuvale jõuproovile on oodata silmapaisvaid atleete pea paarikümnest riigist. Ühel peaalal, meeste kettaheites, on Tallinnas võistlustules Kristjan Ceh, kes püstitas juuni alguses Jõhvi kergejõustikuõhtul 71.86-ga hooaja tippmargi. Temaga konkureerib rootslasest rivaal Daniel Stahl, kelle isiklik rekord on samuti 71.86.

Kõrgetasemelises kettaheites osaleb veel Doha MM-hõbe Fedrick Dacres (70.78), Budapestis õnnetult lõppvõistluselt välja jäänud Tokyo olümpiahõbe rootslane Simon Pettersson (70.42), kahekordse olümpiavõitja ning maailmameistri leedulase Virgilijus Alekna vanem poeg Martynas Alekna (67.41) ning mitmed teised.

Aleknade kettaheitedünastia noorem võsu, Euroopa meister Mykolas Alekna (71.00) otsustab Tallinnas osalemise pärast esmaspäevast maailmameistrivõistluste finaali.

Korraldajad on heitjatele uue maailmarekordi eest välja pannud viiekohalise preemiasumma.

Eesti parematest teevad kodupubliku ees kaasa 100 meetri Eesti rekordimees Karl Erik Nazarov, odaviskaja Gedly Tugi, kõrgushüppaja Elisabeth Pihela, sprinter Õilme Võro, tõkkejooksjad Diana Suumann ja Kreete Verlin ning teised.

Koostöös Päästeameti Demineerimiskeskusega toimub kergejõustikuõhtu raames ka eksklusiivne maailmarekordiüritus pommiülikonnaga miilijooksus. Üle maailma on demineerijatel üheks traditsiooniliseks mõõduvõtuks ja hea füüsilise ja vaimse vormi näitajaks pommiülikonnas ühe miili läbimine.

Jooksu kõige raskem osa on pommiülikond, mis kaalub umbes 40 kilogrammi, sealhulgas viie-kuuekilone kiiver. Võistlusdistantsi vältel on jooksjal kõrval saatja, kes kontrollib võistleja seisundit, sest juba miilipikkune jooksudistants 40-kilose lisaraskusega on kehale päris suur koormus.