Uusmeremaalane Paddon võitis autoralli EM-tiitli

Hayden Paddonist on sai kõigi aegade esimene sõitja väljastpoolt Euroopat, kes on võitnud Euroopa autoralli meistrivõistluse tiitli. Paddon kindlustas tiitli etapp enne hooaja lõppu Tšehhis toimunud EM-etapil.

Paddon oli Tšehhi EM-etapi reedesel avapäeval üheksas, kuid sõitis kümnendal kiiruskatsel teelt välja. Uusmeremaalane proovis ülesõidul oma auto töökorda seada, aga see tal ei õnnestunud ning pidi võistluse katkestama. Vaatamata katkestamisele krooniti Paddon Euroopa meistriks.

"Muidugi ei olnud see päris nii nagu me plaanisime tiitlit kindlustada, aga meistrivõistluste võitude mõttes on see meie seni suurim saavutus," ütles Paddon.

"Oleme uhked, et tõime selle ühe koju ja see on kuue järjestikuse tõeliselt hea ERC ralli tulemus. See andis meile hea positsiooni halva vooru tegemiseks, nii et kokkuvõttes, vaadates hooaega tervikuna, võime tulemuste üle uhked olla."

Tänavusele EM-sarja hooajale tõmmatakse joon alla 6.-8. oktoobrini toimuva Ungari asfaldiralliga.