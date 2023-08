Tartu Ülikooli korvpallimeeskond sai paika oma viimase lüli

Meeskonna spordidirektor Janar Taltsi sõnul on suure mängu jaoks suurt meest vaja. "Eelmisel hooajal oli näha, et kui meeskonnas on päris pikk olemas, siis on mäng mitmekülgsem. Menzies on juba pisut kogenum mängija ja oskab korvi alla väga hästi kohta teha. Kui tahame suurt mängu mängida, siis on ikka suurt meest korvi alla vaja," ütles Talts. "Nüüd on meeskond koos ja saame hakata täiskoosseisus hooajaks valmistuma. Järgmisel nädalal saavad mehed Kääriku laagris üksteisega lähemalt tuttavaks ja esimesed kontrollmängud on juba augusti lõpus."

27-aastane Aaron Menzies alustas eelmist hooaega Saksamaa esiliigas Dresden Titansi ridades ja seal peetud seitsme mänguga kogus keskmiselt 8,6 punkti ja 6,0 lauapalli mängus. Novembris siirdus Menzies aga tagasi kodumaale Leicester Ridersi ridadesse ning hooaja ülejäänud 21 mänguga sai kirja keskmiselt 5,3 punkti ja 4,9 lauapalli. Eelmised kaks hooaega mängis Menzies Hispaania esiliigas ning enne seda ülikoolikorvpalli USA-s Sain Mary's Gaelsi ja Seattle Redhawks ridades.

Tartu Ülikool Maks & Moorits alustab hooaega järgmises koosseisus

#1 Märt Rosenthal / tagamängija / Eesti

#2 Johnny Hughes III / ääremängija / USA

#3 Kaspar Kuusmaa / tagamängija / Eesti

#5 Hendrik Eelmäe / ääremängija / Eesti

#6 Rain Veideman / tagamängija / Eesti

#7 Anatoliy Shundel / tagamängija / Ukraina

#8 Erki Urvik / keskmängija / Eesti

#10 Robin Kivi / ääremängija / Eesti

#11 Karl Gustav Jurtšenko / ääremängija / Eesti

#12 Aksel Brifk / ääremängija / Eesti

#14 Aleksander Tassa / tagamängija / Eesti

#15 Aaron Menzies / keskmängija / Suurbritannia

#18 Rando Roos / tagamängija / Eesti

#50 Oliver Pere / tagamängija / Eesti

#88 Rinalds Malmanis / keskmängija / Läti