Hannes Soomer läheb viimasele etapile vastu punktitabeli neljandal kohal

Hannes Soomer Hollandis jätkas heitlemist Saksamaa meistritiitli nimel. Hooaja eelviimane etapp mootorrataste ringrajasõidus toimus Asseni ringrajal, kus tuli seekord mõlemas võistlussõidus leppida viienda kohaga. Enne viimast etappi on pronksmedal Hannesest kaheksa punkti kaugusel.

"Asseni rada mulle meeldib ja olen seal kiire isegi halva tujuga," nentis Hannes Soomer pärast teise võistlussõidu lõpetamist, "Aga täna sellest ei piisanud. Meie ratta seaded töötavad väga hästi hea pidamisega asfaldil, kus oleme väga kiired, aga kehvema rajakatte korral jääb meil veel kogemusest vajaka. Küsimus on mõnes pisikeses nüansis, sest võrreldes hooaja algusega on kõik palju kiiremaks muutunud, aga kõik muudatused ei anna alati soovitud efekti," lisas Soomer.

Edasi kavatseb Soomer tulla koju ning plaan viimaseks etapiks paika panna. "Tuleme koju ja teeme plaani, millega viimasele etapile minna, sest kuulu järgi on Hockenheimring samuti libeda rajakattega. Floriani me ilmselt enam kätte ei saa, aga vähemasti ühe sõiduvõidu võiks eesmärgiks võtta küll," rääkis Soomer.

Punktitabeli liider on Florian Alt (Honda, 197 punkti), kellele Hannes kaotab kuue etapi kokkuvõttes 48 silmaga (149 punkti). Teisel ja kolmandal kohal on BMW kasutajad Ilya Mikhalchik ja Patrick Hobelsberger, kellel on punkte 161 ja 157.

IDM-sarjas antakse hooaja viimane start 24. septembril Hockenheimi ringrajal.