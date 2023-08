Coco Gauff võitis Cincinnatis karjääri suurima tiitli

Cincinnati WTA tenniseturniiri finaalis kohtusid maailma seitsmes reket Coco Gauff ning maailma 17. reket Karolina Muchova. Turniiri noorimaks võitjaks kroonitud Gauff oli finaalis Muchovast parem 6:3,6:4.

"Olen väga rahul sellega, kuidas suutsin sel nädalal hakkama saada," ütles Gauff pärast finaali. "Sain eile [lauupäeval] suure võidu, täna suure võidu. Karolina, ta pole lihtne mängija. On tõesti hea näha teda tagasi tipus. Ma arvan, et ta on üks andekamaid mängijaid tuuril," lisas ameeriklane.

Pärast Wimbledoni esimeses ringis saadud kaotust on Gauff nüüd võitnud oma viimasest 12-st mängust 11, noppides selle aja jooksul oma karjääri kaks suurimat tiitlit. Esmaspäeval tõusis Gauff maailma kuuendaks reketiks.

"Olin matšile tulles veidi väsinud," ütles Muchova mängujärgselt. "Teadsin, et pean täna kiiresti tegutsema, et mitte pikki punkte mängida, sest minu jaoks on siin olnud palju kolmesetilisi, pikki ja raskeid mänge. Mängida kaks päeva järjest, ilma puhkepäevata on väga raske, see on füüsiliselt väga koormav ning see ei õnnestunud mul täna," lausus Muchova peale finaalmängu, kelle jaoks oli tegu esimene WTA 1000 turniiri finaaliga.

Esmaspäeval tõusis Muchova edetabelis esmakordselt maailma kümne parima mängija sekka. "See on alati asi, mis on tennist mängides meeles, et jõuda top 10-sse," ütles Muchova. "See juhtub minu jaoks homme [esmaspäeval], nii et see on tõesti tore tulemus."

Järgmine suurem tenniseturniir algab nädala pärast, 28. augustil, mil tehakse algust aasta viimase suure slämmi tenniseturiini US Openiga.