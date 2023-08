USA tuli Saksamaa vastu 16-punktilisest kaotusseisust välja

USA alustas mängu hea hooga ning asus avaveerandi kolmandal minutil seitsmega juhtima. Edu kasvas ühel hetkel kaheksale punktile, kuid sakslased kõrvaldasid selle ning teisele veerandile mindi vastu 26:26 viigiseisul. Tasavägiselt möödunud veerandi lõpus tegid sakslased spurdi ning asusid kohtumist kümnega juhtima, minnes poolajale 54:46 eduseisul.

Vaheajalt tulles Saksamaa hoog ei raugenud ning eduseis paisus neli minutit enne kolmanda veerandi lõppu 16-punktiliseks. USA suutis aga Tyrese Haliburtoni juhtimisel järgmiste minutitega vahe minimaalseks lihvida ning otsustavale veerandile mindi Saksamaa 77:73 eduseisul.

Neljandal veerandil asusid sakslased taas seitsmega juhtima, kuid USA vastas Anthony Edwardsi toel võimsalt, avaldades samas kaitses sakslastele lämmatavat survet. Kohtumisele pani punkti Austin Reaves, kes röövis palli ning pani kiirrünnakul kahe käega pealt, et USA-le 99:91 võit vormistada.

USA resultatiivseimaks kerkis taas Edwards, kes lõpetas kohtumise 34 punkti, kuue lauapalli, kahe korvisöödu ja kahe blokiga. "Ta on vaieldamatult see tüüp. Seda on näha, et ta teab seda. Aga nüüd teab seda ka tiim, fännid teavad samuti," ütles USA peatreener Steve Kerr tähtmängija kohta. "Ta usub iga õhtu, et ta on kõige parem mängija saalis."

Eelmainitud Haliburton ja Reaves panustasid mõlemad 16 punktiga, kahe peale tegid nad kolm vaheltlõiget. Eelmisel aastal NBA parimaks kaitsemängijaks valitud Jaren Jackson viskas seitse punkti, haaras kaheksa lauapalli ja pani kuus blokki.

Saksamaa eest viskasid kuus mängijat vähemalt 11 punkti, neli mängijat tegid kaksikduubli. Resultatiivseim oli Franz Wagner 17 punkti ja kümne lauapalliga, Daniel Theis skooris 12 silma ja haaras 13 lauapalli, Johannes Voigtmann panustas 11 punkti ja kümne lauaga. Dünaamiline tagamängija Dennis Schröder viskas 16 punkti ning jagas kümme korvisöötu.

Tänavune MM algab 25. augustil ja lõpeb 10. septembril, võõrustajariigid on Filipiinid, Jaapan ja Indoneesia. USA on C-alagrupis koos Kreeka, Uus-Meremaa ning Jordaaniaga. Saksamaa mängib E-alagrupis koos Soome, Austraalia ja Jaapaniga.