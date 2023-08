Djokovic päästis matšpalli ning võitis Cincinnati turniiri

Kolm tundi ja 49 minutit kestnud finaalkohtumises kuulus avasett numbritega 7:5 Alcarazele. Teises setis oli maailma esireketil võimalus mäng ära lõpetada ning tiitel omale võtta, kuid Djokovic suutis matšpalli päästa ja võita teine sett 7:6 (7). Otsustav sett mängiti taaskord kui võrdne võrdsega, kui lõpuks pani kogenum Djokovic oma paremuse maksma ning võitis otsustava seti 7:6 (4).

"Hullumeelne. Ausalt, ma ei tea, mida ma veel oskan öelda. Raske kirjeldada. Kindlasti üks raskemaid matše, mida ma kunagi oma elus mänginud olen, olenemata sellest, mis turniir, mis kategooria, mis tase, mis mängija. See on uskumatu," sõnas Djokovic peale turniirivõitu.

"See vastasseis läheb aina paremaks," sõnas Djokovic. "Hämmastav mängija. Suur austus tema vastu. See, et nii noor mängija olulistel hetkedel nii palju tasakaalukust üles näitab, on muljetavaldav," kiitis Djokovic vastast.

Cincinnati ATP tenniseturniir oli viimane mõõduvõtt enne aasta viimast suure slämmi tenniseturniiri US Openit, mis algab nädala pärast, 28. augustil.