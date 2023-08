Valitseva olümpiahõbeda parim kvalifikatsioonitulemus tühistati

Pettersson sai laupäeva õhtul kvalifikatsioonis hakkama tulemusega 63.93, millest piisas, et lõppvõistlusele pääseda. Paraku määrasid aga kohtunikud pärast võistlust, et rootslane astus enda edukaimal katsel üle ning tema parim tulemus tühistati.

"See on kurb, aga nii on õige," ütles Pettersson kodusele meediale. "Need pildid, mida ma nägin, ei jäta kahtlustki. Ma ei tundnud, et astusin üle, tavaliselt tunnen."

Petterssoni parimaks tulemuseks jäi 62.53, millest piisas üldarvestuses 21. kohaks. Finaali pääses 12 võistlejat, uus-meremaalane Connor Bell pääses 63.72-ga viimasena lõppvõistlusele.

Rootsi kergejõustikukoondise peatreener Kajsa Bergqvist ei nõustunud otsusega ja ütles, et finaali oleks võinud pääseda 13 võistlejat. "Ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi 13 tundi pärast võistlust välja jäetakse. [Pettersson] läks juba magama ja ärkas sellise uudise peale," sõnas Bergqvist.

Meeste kettaheite kvalifikatsioonis näitas parimat tulemust rootslane Daniel Stahl (66.25), Mykolas Alekna sai kirja 66.04 ja Kristjan Ceh 65.95. Meeste kettaheite finaal toimub esmaspäeval Eesti aja järgi kell 21.30.