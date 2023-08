TÄNA OTSE | Eesti võrkpallinaiskond kohtub kodusel EM-il tugeva Hollandiga

Eesti naiskond pidi alagrupiturniiri esimeses mängus Prantsusmaa kolm-null paremust tunnistama, kuid oli laupäeva õhtul Soome vastu esimesest võidust ühe geimivõidu kaugusel. Siiski võitsid soomlannad kohtumise viimased kaks geimi ning Eesti pidi leppima teise järjestikuse kaotusega, kuid teenis viiegeimilise mängu eest siiski ühe punkti.

Valusat kaotust oli eestlannadel raske sõnadesse panna. "Pea on tühi praegu, keeruline on kaotada nii, midagi ei oska öelda. Tegelikult oli võimalus olemas, need geimid, mille me kaotasime, andsime ise ära. Oma perfektse mänguga oleksime võitnud, aga andsime liiga palju ära," ütles Kertu Laak ERR-ile.

Holland on alagrupiturniiri alustanud kahe järjestikuse võiduga ning ei loovutanud Hispaania ja Slovakkia vastu ühtki geimi. Laak ütles, et koondis läheb favoriidi vastu mängu nautima.

"Eks ta kindlasti raske ole, põhiline on see, et me naudiks seda mängu. Me ei saa iga päev selliste vastastega mängida, Holland on ülikõva naiskond. Treener ütles ka meile, et pead püsti, turniir pole läbi veel. Siin on veel vastaseid, keda me suudame võita," sõnas Laak.

D-alagrupis lähevad pühapäeval veel vastamisi kahe punktiga alagrupis neljandat kohta hoidev Soome ning viie punktiga kolmandal kohal olev Prantsusmaa. Grupiliider on Holland, Slovakkial on samuti kuus punkti, aga on pidanud kolm kohtumist. Eesti on kahe mängu järel viiendal tabelireal, Hispaania on kolmes mängus võitnud kaks geimi ja on ühe punktiga alagrupis viimane.