VAATA OTSE | Hispaania ja Inglismaa jahivad esimest MM-tiitlit

Hispaania võitis C-alagrupis kaks kohtumist, alistades esmalt Costa Rica 3:0 ning siis Zambia 5:0. Alagrupi esikoha nimel mängis Hispaania Jaapaniga, kes aga üllatavalt 4:0 võidu teenis.

Hispaania läks lõppturniiri avaringis vastamisi Šveitsiga, kellest saadi 5:1 jagu. Veerandfinaalis vajas Hispaania Hollandi vastu lisaajal löödud väravat, et 2:1 võiduga esmakordselt poolfinaali jõuda. Dramaatilises poolfinaalis lõid Hispaania ja Rootsi viimase 15 minuti jooksul kolm väravat, millest kaks läksid Rootsi võrku ning Hispaania teenis esimest korda koha MM-turniiri finaalmängus.

Valitsev Euroopa meister Inglismaa läbis D-alagrupi täiseduga, alistades avamängus Haiti 1:0, siis Taani samuti 1:0, kuid alagrupi viimases kohtumises lõid inglannad Hiina vastu kuus väravat, teenides lõpuks 6:1 võidu.

Lõppturniiri esimeses mängus läksid Inglismaa ja Nigeeria pärast väravateta kohtumist penaltiseeriale, kus inglannad 4:2 võidu pälvisid. Veerandfinaalis sai Inglismaa Colombiast 2:1 jagu, poolfinaalis lõi Inglismaa võõrustaja Austraalia ühe värava vastu kolm väravat.

Inglismaa ja Hispaania ei ole varem MM-turniiril vastamisi läinud, omavahel on naiskonnad pidanud 13 kohtumist - Inglismaa on võitnud seitse, kõik ülejäänud kohtumised on lõppenud viigiga. Viimati mängiti eelmisel aastal toimunud EM-i veerandfinaalis, kus Inglismaa lisaajal 2:1 võidu teenis.

Sydney olümpiakülas peetavale finaalmängule oodatakse üle 75 000 fänni, kohaliku aja järgi antakse avavile kell 20.00. Kohtumise võitjast saab viies naiskond, kes MM-tiitli teeninud on.

Laupäeval aset leidnud pronksimängus alistas Rootsi Austraalia 2:0.