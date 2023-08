VAATA OTSE | Sprinterid võistlevad kergejõustiku MM-il edasipääsu nimel

Hispaania oli tänavusel MM-il esimene riik, kes kuldmedali pälvis, kui Alvaro Martin laupäeva hommikul 20 kilomeetri käimises võidutses. Pühapäeva hommikul tõestas Maria Perez hispaanlaste käimisvõimu, kui teenis 20-kilomeetrisel distantsi ajaga 1.26,51 samuti kuldmedali. Teiseks jäi austraallanna Jemima Montag, kolmandana lõpetas Antonella Palmisano.

Naiste 400 meetri eeljooksudes näitas kiireimat minekut Dominikaani Vabariigi jooksja Marileidy Paulino. Eelmisel aastal MM-il hõbeda teeninud Paulino lõpetas pühapäevase ajaga 49,90, olles ainus jooksja, kes eeljooksus alla 50 sekundi jooksis.

Aprillis emaks saanud valitsev maailmameister Shaunae Miller-Uibo lõpetas ajaga 52,65, mis tähistab tema hooaja tippmarki. Üldarvestuses lõpetas bahamalanna 37. kohaga.

Naiste kettaheite kvalifikatsioonivõistlusel sai kõige parema tulemusega hakkama Tokyo olümpiamängudel kuldmedali võitnud ameeriklanna Valarie Allman, kes saatis esimesel katsel ketta 67,14 meetri kaugusele. Tulemus üle 64 meetri oli piisav, et edasipääs pälvida ning ameeriklanna enam ühtegi heidet ei teinud.

Enne hommikust programmi:

Pühapäevane võistluspäev algab naiste 20 km käimise finaaliga, staadioni peal algab päev naiste kettaheite kvalifikatsioonivõistlusega. Muuseas peetakse veel 400 meetri eeljooksud, meeste kõrgushüppe kvalifikatsioonivõistlus, naiste 100 meetri jooksu eeljooksud ning meeste 110 meetri tõkkejooksu eeljooksud.

Kõrgetasemelise meeste 400 meetri tõkkejooksu eeljooksud algavad kell 12.25, Rasmus Mägi läheb starti teises jooksus. Esimeses jooksus on rajal Tokyo OM-i pronks Alison dos Santos, kolmandas jooksus stardib maailmarekordi omanikust olümpiavõitja Karsten Warholm.

"Ei ole veel täpselt kõike üle vaadanud, aga eks see jaotus on olnud küllaltki tavapärane. Minu eesmärk on oma rütm välja joosta ja kui kuskil õnnestub energiat kokku hoida, siis proovin seda ka teha," ütles Mägi ERR-ile.

Lisaks jätkub pühapäeval naiste seitsmevõistlus, milles näitas avapäeval parimat minekut ameeriklanna Anna Hall (12,97 - 1.83 - 14.54 - 23,56; 3998 punkti).

Otseülekanne õhtusest programmist algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 17.30. Täpsemalt saab ajakavaga tutvuda siin.

Ajakava:

Hommikune programm:

08.15 N 20 km käimine

10.00 N kettaheite kvalifikatsioon, A-grupp

10.35 N 400 m jooks, 1. ring

10.50 7-võistlus: kaugushüpe

11.25 M 400 m jooks, 1. ring

11.30 N kettaheite kvalifikatsioon, B-grupp

11.35 M kõrgushüppe kvalifikatsioon

12.25 M 400 m tõkkejooks, 1. ring (Mägi)

13.00 7-võistlus: odavise, A-grupp

13.10 N 100 m jooks, 1. ring

14.05 M 110 m tõkkejooks, 1. ring

14.05 7-võistlus: odavise, B-grupp

Õhtune programm:

17.35 M 100 m jooksu poolfinaalid

17.55 N kaugushüppe finaal

18.05 N 1500 m jooksu poolfinaalid

18.35 M 1500 m jooksu poolfinaalid

18.50 M vasaraheite finaal

19.00 7-võistlus: 800 m jooks

19.25 M 10 000 m jooksu finaal

20.10 M 100 m jooksu finaal