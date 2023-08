Flora pidi Balti liiga finaalis tunnistama Leedu klubi nappi paremust

Põhiturniiri täiseduga lõpetanud Gintra tahtis oma sõna maksma panna juba esimestel mänguminutitel, kui vastastele avaldati tugevat pressingut. Flora suutis küll leedulannade tempoga kohaneda, kuid juhtvärava sai enda nimele ikkagi Gintra. 42. minutil alustasid vastased hea söödukombinatsiooniga palli toomist Flora värava alla, kust Seina Kashima toimetas palli Flora väravavahi Victoria Vihmani selja taha. Teenitud väravaga mindi vaheajale seisul 1:0.

Kohe teise poolaja alguses tekkis Floral hea võimalus, kui Jaanika Volkov mängiti värava ees peaga löögile, kuid pall lendas napilt üle värava. Leedulannad jätkasid teravate rünnakute ehitamist, jättes Florale võimalusi minimaalselt, samal ajal ei realiseeritud ise ühtegi. Kuigi naiskonnad jätkasid proovimist, siis kumbki väravaid ei löönud ning 1:0 tulemusega korrati liiga mullust paremusjärjestust – Gintra võitis esikoha, Flora saavutas teise koha.

Laupäeval Flora peatreeneri ülesandeid täitnud Maria Sootak ütles pärast kohtumist, et Flora ei jäänud Gintrale taktikaliselt alla, pigem jäi lõppviimistlusest puudu. "See polnud nagu iga teine Gintra mäng, pigem oli ikka tunda sellist finaalitunnet. Esimesel poolajal oli meil mingisugune vibratsioon sees, aga vastane toimetas täpselt nii nagu ootasime. Teisel poolajal saime keskväljal rohkem mängu, pääsesime kiirrünnakutele, aga me ei olnud vastase kolmandikul piisavalt kannatlikud või külma peaga," ütles Sootak.

Samal ajal tõi Sootak välja, et eestlannade kaitsedistsipliin oli paigas. "Esimene poolaeg oli näha kaitseliini kohusetundlikkust, sa näed, et naiskond tahab meeskondlikult kaitsta," lisas ta.

Balti liiga hooaja kohta ütles Sootak, et miinimumeesmärk sai täidetud. "Tahtsime mängida finaalis, seda me ka tegime, aga üldeesmärk oli ikka võita. Samas meil on hea meel, et saime Balti liiga mänge mängida – need on vajalikud. Kui me saaksime Gintraga igal nädalal mängida, siis poleks Meistrite liiga proovikividega seoses küsimustki, mängutempo on niivõrd kvaliteetne," ütles Sootak.

Balti liiga põhihooajal teenis Flora neli võitu ja ühe kaotuse, lõpetades leedulannade järel teisel kohal. Poolfinaalis mindi vastamisi Saku Sportinguga, kelle üle võeti 3:1 võit. Gintra poolfinaali vastaseks oli SFK Riga, kellele löödi seitse vastuseta väravat.

Flora järgmine mäng ootab ees koduses meistriliigas, kui 27. augustil sõidetakse külla Balti liigas kolmanda koha teeninud Saku Sportingule.