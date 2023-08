Kapten ja Rasva võidutsesid Moldovas juunioride Euroopa karikaetapil

Kapten ujus 400 meetrit ajaga 6.24, seejärel sõitis 10,2 kilomeetrit ratast kuueses juhtgrupis ajaga 17.55 ning lõpuks jooksis 2,55 kilomeetrit ajaga 8.53. Koguaeg 34.05 andis eestlannale esimese koha. Lätlanna Beate Jansone kaotas talle kaheksa ja ukrainlanna Yeva Soroka 13 sekundiga.

"Ujumises oli tunne okei, kuid sellegi poolest ei suutnud ma päris ees välja tulla. Proovisin seejärel teha kiire vahetusala, ent pidin ikkagi esimesi umbes kilomeetri püüdma. Koostöö meil rattarajal ei sujunud, kuid suutsime teise grupiga vahet hoida," rääkis Kapten. "Jooksmist alustasin jõulise ja lendava tundega, mida pole juba alates kevadest tundnud. Olen õnnelik, et suutsin maksimaalselt pingutada ja teisel ringil teistega vahet kasvatada."

Teistest Eesti neidudest sai Grete Maria Savitsch kaheksanda koha ajaga 35.15 ning Mirtel-Madlen Siimar kümnenda koha ajaga 35.39.

Meesjuunioride konkurentsis oli parim Gregor Rasva koguajaga 29.39. Eestlane tuli esimesena veest välja ajaga 5.22, pani seejärel rattadistantsil peale tugeva tempo, kasvatades bulgaarlase Alexander Bozhiloviga vahe järgmistega ligi 15 sekundi peale ning pani seejärel jooksurajal oma paremuse maksma viimasel 400 meetril. Bozhilov kaotas Rasvale lõpuks kuue sekundiga. Kolmanda koha teenis horvaat Gabriel Barac, jäädes eestlasest 38 sekundi kaugusele.

"Võistluse eesmärk oli üritada kohe ujumise alguses gruppi katki teha ning tulingi esimesena veest välja. Rattarajale minnes nägin, et minu taga oli järgmistega väike vahe ning sõitsin tugevalt tagasipöördeni. Peale seda saime kahekesi bulgaarlasega ette ja lõpuks jooksurajale minnes sain kohe aru, et meie jookseme täna võidu peale. Otsustasin jätta kõik viimasele 400 meetrile ja kui kiirendasin, sain kohe aru, et mina võidan. Olen väga rahul!"

Teistest Eesti noormeestest finišeeris Oskar Hein 12. kohal ajaga 31.35 ning Gert Martin Savitsch 17. kohal ajaga 32.27. Pühapäeval võistlevad juuniorid segateatevõistlusel.