Tihemetsas võideldi motokrossi meistrivõistluste punktide nimel

65cc klassi esikoha võttis Robin Robert Mooses Eesti Motospordi Akadeemiast, teiseks jäi Pärnu Motoclub'i sportlane Theo Kolts ja kolmandaks tuli Enri Lustus Sõmerpalu Motoklubist.

85cc masinaklassis võitis Lucas Leok, teisena lõpetas Travis Leok. Mõlemad sportlased sõidavad Sõmerpalu Motoklubi all. Kolmandana ületas finišijoone RedMoto Racing sõitja Enriko Peilman.

"Tihemetsa rada on üks mu lemmikumaid ja lihtsalt olen arenenud," sõnas selle hooaja esimese etapivõidu saanud Lucas Leok.

125cc klassi esikoha saavutas lõunanaaber Marcuss Ozolins, teise koha sai samuti lätlane Jekabs Kubulins ning ainsa eestlasena lõpetas Richard Paat KTL Racing klubist.

MX2 klassi üldvõidu sai Kaarel Tilk Sõmerpalu Motoklubist, tema järel Martin Michelis KTM Racing Estonia'st ning kolmas oli Joosep Pärn Pärnu Motoclub'ist. Laupäevase esimese sõidu võitnud ja järgmises sõidus napilt teiseks jäänud Martin Michelis, kes kinnitas, et tema viimane EMV sõiduvõit oli 2019. aastal.

"Rada oli äge, start oli ekstreemne, tegin mõned vead, kuid leidsin rütmi ja suutsin üldvõidu võtta," selgitas Tilk.

Naisteklassi esikoha saavutas Karleen Randver Otepää Motoklubist, teise koha sai Carita Lomp Pärnu Motoclub'ist ning kolmandaks jäi soomlanna Noora Uro. Randver tunnistas, et võistluspäev algas pingeliselt, kuid teise sõidu ajal suutis siiski hoida külma närvi ning kindla esikoha välja sõita.

Päeva kiireima klassi ehk Kärcher MX Open esikoha pälvis Estonian Express Racing sportlane Karel Kutsar, tema järel tuli Tanel Leok Sõmerpalu Motoklubist ja kolmandana lõpetas Andero Lusbo Kagu Motoklubist.

Kutsar tõdes, et rajal oli ainult üks soon ning seetõttu oli start kriitilise tähtsusega, kuid jäi siiski üldiselt rahule. "Ebaõnne on ka olnud, kuid lõpuks tuli see esikoht ära," kirjeldas ta enda senist hooaega.

Järgmine motokrossi Eesti meistrivõistluste etapp toimub 2.-3. septembril Tartus Langel.