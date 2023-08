Läti meistri alistanud Saku Sporting teenis Balti liigas kolmanda koha

Eelmises omavahelises kohtumises kirjutas võidu enda nimele Sporting, kui Riga alistati tulemusega 5:2. Kolmeväravalise eduseisu teeninud ning põhiturniiri lätlaste ees viiepunktilise edumaaga lõpetanud eestlannad läksid kohtumisele vastu soosikutena, vahendab jalgpall.ee.

Mängupilt seda ka tõestas – Sporting haaras initsiatiivi enda kätesse ning tekitas Riia võistkonna värava all rohkelt ohtlikke olukordi. Esimene neist sündis 11. minutil, kui Emma Treiberg seisis väravavahiga vastamisi, kuid puurilukk oli jaol. Oma võimaluse said veel Kethy Õunpuu ja Katriin Saulus, kuid mõlema löögid läksid napilt väravast mööda.

Mida aeg edasi, seda rohkem hakkasid külalised mängu sisse sulanduma ning variante tekitama. Ka esimese poolaja parim võimalus tekkis just vastastel vahetult enne vaheajavilet, kui Riia mängija end eestlaste ebaõnnestunud puute järel kastis löögile mängis. 1:0 eduseisust lahutas neid Sportingu kaitsemängija Riin Satsi, kes tõi palli ära väravajoonelt. Nii läksid naiskonnad vaheajale väravateta viigiseisul.

Teist poolaega alustas taas aktiivsema survestamisega Eesti naiskond. Ka vastased elavnesid pärast esimest vahetust, kuid vaatamata mõlema võistkonna tekitatud võimalustele jätkati 0:0 seisul normaalaja lõpuni. Esimese lisaminuti lõpus tsenderdas Anna Mariin Juksar karistusala nurgast värava ette, kus Kristina Bannikova sai pallile pea vahele sai ning toimetas selle üle väravavahi otse võrku. 1:0 seisuga kindlustas Sporting Balti liigas kolmanda koha.

Sportingu peatreener Jan Harend ütles mängujärgses intervjuus Soccernet TV-le, et võit Läti valitseva meistri üle on igati magus. "Mäng oli omajagu põnev, seal oli võitluslikkust – see on see, mida me Balti liigas ootame, otsime ja tahame. Mingil hetkel väsisime ära ja tuli lohakust sisse, ka esimesel poolajal oli meil õnne, aga kui õnnestub nulli pealt päris lõpus 1:0 lüüa, siis see on igati tore ja teeb rõõmu," ütles Harend.

Ka põhihooaja lõpetas Sporting tabeli kolmandal real, kui kolme võidu ja kahe kaotusega teeniti üheksa punkti. Poolfinaalis mindi vastamisi Tallinna FC Floraga, kellele alistuti tulemusega 1:3. Läti naiskond teenis viie mänguga võidu, viigi ja kolm kaotust ning paiknes nelja punktiga neljandale postisioonile. Teises poolfinaalis lõi Šiauliai Gintra Läti naiskonnale seitse vastuseta väravat.