Lisell ja Robin Jäätma teenisid MK-etapil kuuenda koha

Eesti paar hoidis kvalifikatsiooni järel 12. kohta. Esimeses põhiturniiri duellis läksid Jäätmad kokku Guatemala võistkonnaga, keda võideti kindlalt 151:145. Kaheksandikfinaalis alistasid eestlased maailma edetabelis teisel kohal asuva Colombia esinduse 159:158. Veerandfinaalis pidi aga Eesti duo tunnistama äsja maailmameistriks kroonitud USA paari Alexis Ruiz - Sawyer Sullivani ühepunktilist paremust. Kokkuvõttes saavutasid Jäätmad kuuenda koha.

Individuaalses arvestuses teenis nii Robin kui ka Lisell üheksanda koha. Meeri-Marita Paas lõpetas 17. ja Maris Tetsmann 33. kohal. Plokkvibu naiskond koosseisus Jäätma/Paas/Tetsmann pälvis viienda koha.

"Praegu on kahetised tunded. Tundsin, et lasin väga hästi, aga tulemused polnud need, mida ootasin," ütles Robin Jäätma välihooaja viimase võistluse järel. "Hooajaga olen rahul. Mitte miski ei ole lihtsalt tulnud. See on olnud suur võitlus, et paremaks saada, aga olen oma tulemuste ja laskmiste üle uhke."

Lisell Jäätma märkis, et sel korral jäi MK-etapil õnnest puudu. "Viimase duelli kaotasime hilisemale võitjale vaid ühe silmaga. Mõne teise tiimi skoori vaadates on selgelt näha, et nemad said palju lihtsamalt edasi. Kokkuvõttes olen hooajaga väga rahul, sealhulgas sellega, kuidas oleme võistkonnana arenenud. Tunnen, et tänavusel hooajal lasin isegi paremini kui eelmisel, aga tulemused on madalamad."

Sportvibu võistlusel lõpetasid Reena Pärnat, Triinu Lilienthal ja Bessi Kasak individuaalturniiril 65. kohal ning võistkondlikul 17. kohal.