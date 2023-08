TÄNA OTSE | Eesti tahab EM-il Soome vastu võiduarvet avada

Eesti koondis pidas EM-il esimese mängu kolmapäeval, kui tuli vastu võtta 0:3 kaotus Prantsusmaalt. Kui kolmapäeval mängis Eesti 2000-pealise publiku ees, siis laupäeval on Unibet Arenale oodata oluliselt rohkem rahvast, kui vastamisi minnakse põhjanaaber Soomega. Ka soomlased kaotasid neljapäeval avamängu 0:3, kui pidid tunnistama Slovakkia paremust.

"Mina isiklikult nende vastu pole mänginud, aga nad on ka kindlasti kvaliteetne võistkond ja mõlemad lähevad kindlasti võidu peale välja," ütles libero Kadri Kangro. "See on võtmetähtsusega mäng. Soomel on pikkust ja kvaliteeti. Ei tule lihtne mäng. Saal tuleb puupüsti täis ja Soome fänne on kindlasti palju, aga ootame veel rohkem Eesti fänne. Meie tahame võiduga koju minna," lisas diagonaalründaja Kertu Laak.

Enne Eesti - Soome kohtumist tulevad Unibet Arenal väljakule Slovakkia ja Hispaania koondised. Slovakkial on hetkel kirjas üks võit ja üks kaotus, Hispaania on aga mõlemad seni peetud kohtumised kaotanud.