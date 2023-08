Taaramäe tiimikaaslane teenis profikarjääri esimese võidu

22-aastane Page alustas otsustavat rünnakut paarsada meetrit enne finišit ning suutis suures grupifinišis edestada prantslast Paul Magnier' (Trinity Racing) ja itaallast Luca Mozzatot (Team Arkéa Samsic). Taaramäe ületas finišijoone 79. kohal, kaotades tiimikaaslasele viie minuti ja kümne sekundiga.

FIRST PRO VICTORY FOR HUGO PAGE IN TOUR DU LIMOUSIN!!!! #TDL2023 pic.twitter.com/2uYItUCEDE