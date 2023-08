VAATA OTSE | Paide ja Tammeka korraldasid avapoolajal tõelise väravatesaju

Paide Linnameeskond ja Tartu Tammeka on tänavu kohtunud Premium liigas kahel korral ja mõlemas mängus on jäänud väravad löömata. Sealjuures on mõlemad meeskonnad käesoleval hooajal enim kohtumisi viigiga lõpetanud – Linnameeskond 11, Tammeka 10.

Kumbki meeskond vajab tabeliseisu parandamiseks hädasti võitu ning võõrustaja rollis on sel korral Linnameeskond, kes pole maikuust saadik kodumurul kaotanud. Tammeka maitses viimati võõrsil võidurõõmu samuti maikuus, kui alistati Nõmme Kalju.

Liigatabelis paikneb Linnameeskond 29 punktiga kuuendal real. Tammeka on 19 punktiga üheksas.

Mängu peakohtunik on Grigori Ošomkov, abikohtunikud on Risto Eelmaa ja Tauno Rämson ning neljas kohtunik on Karl Kena. Videokohtunikena on ametis Kevin Kaivoja ja Jaan Roos. Avavile kõlab Paide linnastaadionil kell 17.00.