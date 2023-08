Trans lõi Harjule võõrsil kaks vastuseta väravat

Laagri kunstmurustaadionil 215 pealtvaataja ees peetud kohtumises alustas Narva klubi väravatega 13. minutil, kui Daniil Tarassenkov täpne oli. Trans võttis pärast avaväravat ohjad enda kätte ning leidis mitu võimalust, kuid ei suutnud realiseerida kuni mängu lisaminutiteni, mil Mark Maksimkin Transi 2:0 juhtima viis. Sel seisul kohtumine lõppeski ning Narva pälvis võõrsil kolm punkti.

Trans jätkab Premium liiga tabelis kaheksandal kohal ja on 24 mänguga kogunud 28 punkti. FC Kuressaarel on sama palju punkte ning Paide Linnameeskond on punkti kaugusel, kuid mõlemad on mänginud ühe mängu vähem.

Harju JK Laagri jätkab Premium liiga punase laternana ja on 24 mänguvooruga kogunud 15 punkti, võites kolm kohtumist. Üheksandal kohal on Tartu JK Tammeka, kellel on 23 mänguga 19 punkti.

Liigatabeli tipus on Tallinna FCI Levadia, kes on 23 mänguvoorust väljunud 52 punktiga. Punkti kaugusel on aga Tallinna FC Flora.