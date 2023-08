Eesti BMX-krossi hooaeg saab nädalavahetusel piduliku punkti

Laupäeval toimub Eesti BMX-krossi karikasarja neljas etapp ning pühapäeval võetakse omavahel mõõtu karikasarja viimasel etapil. Mõlemal päeval algavad soojendused kell 10 ning võistlus läheb lahti südapäeval kell 12.

Eesti BMX-krossi karikasari on läbinud uuenduskuuri ning esmakordselt ajaloos on omavahel ühendatud kahe Läänemere naaberriigi, Eesti ja Soome, BMX-krossi karikasarjad. "Nii Peetris kui Tamperes ja Tuusulas toimunud ühisvõistlused tegid nii korraldajate kui osalejate meele ütlemata rõõmsaks. Sarja esimesele osavõistlusele kogunes rekordarv naaberriigi võistlejaid. Ka olid need ühed läbi aegade suurimad võistlused Eestis, kus rajale tuli ligikaudu 160 ratturit nii kodumaalt kui naabrite juurest Soomest ja Lätist," ütles võistluste peakohtunik ja karikasarja eestvedaja Jaan Lajal.

"Samuti andis ühise karikasarja korraldamine nii Eesti kui Soome BMX-i kohtunikele võimaluse proovile panna oma oskused teises riigis ning koguda enda teadmistepagasisse ka välisriigis töötamise kogemust," lisab Lajal. "Tuleval aastal plaanime koostööga igal juhul jätkata ning võistluskalendrid naabritega veelgi paremini omavahel klappima saada."

Nädalavahetusel on kõik huvilised oodatud raja äärde kaasa elama. Lisaks on võimalik võistlusi jälgida otsepildis Spot of Tallinn BMX Racing Youtube kanalilt.