Chelsea soetas veel ühe noore poolkaitsja

Äsja Brightonile poolkaitsja Moises Caicedo eest 115 miljonit naela (ca 133 miljonit eurot) maksnud Chelsea soetas reedel veel ühe poolkaitsja, makstes Southamptonile 19-aastase belglase Romeo Lavia eest 53 miljonit naela (ca 62 miljonit). Ostutehingu koguväärtus võib lisaklauselite tõttu tõusta 58 miljoni naela peale.

Lavia jooksis eelmisel aastal Southamptoni eest väljakule 34 korral ning lõi ühe värava, kuid klubi langes hooaja lõpus Inglismaa kõrgliigast välja. "Olen väga õnnelik, et saan Chelseaga liituda ja selle projekti osa olla. See on imelise ajalooga klubi ja ma olen väga põnevil. Tahan juba tiimikaaslastega kohtuda ja nendega koos suuri asju saavutada," sõnas noormängija.

BBC kirjutas reedel, et Lavia teenete eest oli valmis maksma ka Liverpool, kuid nende pakkumine jäi Chelsea omale alla. Liverpool tundis huvi ka eelmainitud Caicedo vastu. Lisaks on klubi pidanud hüvasti jätma kapteni Jordan Hendersoni ning Fabinhoga, kes siirdusid Saudi Araabiasse.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles reedel, et üleminekuturg vajaks rohkem reguleerimist. "Klubid tegutsevad turul erinevalt ja keegi ei tea täielikult, kuidas see kõik toimib. Tavalise klubina on väga keeruline sammu pidada. Ma ei süüdista kedagi, see lihtsalt on nii," sõnas Klopp.

"Lisa sellele veel Saudi Araabia ja asi läheb veel keerulisemaks. Meie üleminekute aken sulgub 31. augustil, seal jääb aken veel lahtiseks. Kui mõned mängijad ei ole õnnelikud, siis tullakse veel suuremate pakkumistega," jätkas Liverpooli juhendaja. "Lõputud ressursid on probleemsed. Oleks väga lahe, kui keegi mõtleks lahenduse välja."

Kahes suurejoonelises ostutehingus lõpuks ukse taha jäetud Liverpool oli siiski reedel aktiivne ning soetas Stuttgartist ligi 20 miljoni euro eest 30-aastase Wataru Endo, kes sõlmib klubiga nelja-aastase lepingu.

Chelsea ja Liverpool mängisid hooaja esimeses mänguvoorus välja 1:1 viigi. Chelsea kohtub järgmisena West Hamiga, Liverpool mängib laupäeval Bournemouthiga.