Eesti korvpallikoondis kohtub olümpia eelvalikturniiri poolfinaalis Poolaga

Eesti alustas Tondiraba jäähallis peetud A-alagrupi turniiri 74:77 kaotusega Tšehhile, kuid alistas järgmisel päeval Põhja-Makedoonia 83:59. Korvpallikoondis tegi otsustavas mängus Iisraeli vastu südika esituse ning pääses pingelise 67:65 võiduga alagrupist teisena edasi.

Eesti alustas Iisraeli vastu hästi ning juhtis esimesel veerandil kümne punktiga, kuid kolmandal veerandil tabas koondist mõõn ja peagi jäädi ise kümnega taha. "Pidime ennast ümber sätestama ja kokku võtma, sellistel hetkedel on väga raske uuesti tagasi ronida. Kui terve mäng juhid ja järsku oled kümnega taga - see on tugev löök," ütles Artur Konontšuk pärast kohtumist ERR-ile.

Lõpuks tuldi siiski aga kaotusseisust välja ning koondis pälvis 67:65 võiduga alagrupist edasipääsu. "Olen väga uhke meeskonna üle. Oleme kasvanud siin turniiril, alustasime väga närviliselt ja oleme kasvanud nende poistega meeskonnaks. Tegime väga hea kaitsemängu, rünnak oli kole. Aga võit on võit," ütles peatreener Jukka Toijala ERR-ile.

Poolfinaalis läheb Eesti aga vastamisi Poolaga, kes kindlustas kolme võiduga teises alagrupis esikoha. Eesti kohtus eelmise aasta veebruaris MM-valiksarja raames Poolaga kaks korda, tasavägistes kohtumistes said mõlemad meeskonnad ühe võidu.

Koondise peatreener Jukka Toijala ütles, et Poola on raske vastane, kuid eelneva kogemuse tõttu pole karta midagi. "Neil ei ole palju puudujaid, paljud nende paremad mängijad on kohapeal ja selles mõttes tuleb kõva lahing. Arvan, et kui saame oma kaitsetöö samale tasemele nagu Iisraeli vastu, pakub see meile võimalusi," ütles Toijala ERR-ile.

Koondise eesmärk Gliwice lõppturniiril on kindel. "Ma olen Poolas töötanud ja see ei ole nii ilus linn, et lähme sinna vaatama, milline linn on, vaid lähme mängima ja võitlema," ütles Eesti peatreener.

Teises poolfinaalis lähevad kell 21.30 vastamisi Iisrael ning Bosnia ja Hertsegoviina. Finaal, kus selgub pääseja järgmisel aastal peetavale olümpiamängude valikturniirile, peetakse pühapäeval.