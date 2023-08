Pärnu Sadam leidis Kirvesele asendaja

Pärnu Sadam andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et algaval hooajal liitub nendega ameeriklasest ääremängija Mario Kegler.

2022/23 hooajal mängis Kelger Sloveenia kõrgliigas LTH Castingu meeskonnas. Sloveenia liiga 15. mängus viibis 1997. aastal sündinud suur äär keskmiselt platsil 29,8 minutit ning tõi keskmiselt 15,7 punkti.

Peatreener Gert Kullamäe mõtted: "Kui selgus, et Mihkel Kirves otsib uuel hooajal väljakutseid, hakkasime kohe otsima talle meeskonda asendust. Üritasime leida sama ampluaaga mängijat ja kes omaks Euroopas mängimise kogemust. Usun, et Mario on mitmekülgne mängija, kes võib mängida mitmel positsioonil ning miks mitte olla meie meeskonna üks liidritest algaval hooajal!"