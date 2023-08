Taaramäe jätkab Prantsusmaal neljandas kümnes

Neljapäeval sõidetud 195,5-kilomeetrisel etapil oli parim üldliider Romain Gregoire (Groupama - FDJ), kes lõpetas ajaga 4:50.57. Prantslasele järgnesid hispaanlased Oscar Rodriguez (Movistar Team; +0.01) ja Jesus Herrada (Cofidis; +0.03).

Taaramäe alustas 30 kilomeetrit enne finišit soolorünnakut, kuid 25 kilomeetrit hiljem püüti eestlane kinni. Etapi kokkuvõttes kaotas Taaramäe võitjale kuue minuti ja 56 sekundiga.

Big attack from Rein Taaramäe who escapes from the peloton #TDL2023 pic.twitter.com/Oj2qGnvluu