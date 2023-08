Suurorg naaseb kasvatajaklubisse, Laane jätkab Raplas

23-aastane Suurorg teenis läinud hooajal Eesti-Läti ühisliigas mängus keskmiselt 20 minutit mänguaega, kogudes 4,6 punkti ja andes 2,5 resultatiivset söötu. Koduses meistriliigas olid nii mängujuhi kui viskava tagamängija postitsioonil tegutseva Suuroru näitajad 24 minutit, 3,1 punkt, 3,3 lauapalli ja 3,3 korvisöötu mängus.

"Mul on hea meel oma kasvatajaklubiga liituda ja ootan uut hooaega Viimsi meeskonnas, sest siin on väga head tingimused arenemiseks. Soovin panustada meeskonna edusse ja ootan mängimist Viimsi publiku ees," kommenteeris Suurorg.

Peatreener Valdo Lips on värske täiendusega rahul. "Isiklikult olen temaga koos töötanud noorteklassis, sest tegemist on meie oma klubi kasvandikuga. Oliveri näol ootame suurt panust nii rünnaku organiseerimisel, punktide toomisel kui ka kaaslastele olukordade loomisel. Oliverist saab võistkonna liider nii väljakul kui riietusruumis," ütles Lips.

"Oliver on olnud meie radaril mitmel suvel ja sel suvel oli meie esimene valik. Olen väga rahul, et hoolimata turbulentsist, mis meie ümber on valitsenud, saime Oliveriga kiiresti kokkuleppele," lisas meeskonna tegevjuht Tanel Einaste.

Viimsi konkurent Rapla Avis Utilitas teatas ühismeedias, et mängujuht Rait-Riivo Laane jätkab tuleval hooajal klubis. "Meie võime aga ainult rõõmu tunda, et see üdini Raplamaa poiss tõmbab ka sel hooajal selga Rapla punasärgi ning Eesti parim mängujuht ja vaheltlõikaja jätkab meiega," seisis klubi avalduses.

30-aastane Laane teenis möödunud hooajal Eesti-Läti liigas keskmiselt 31 minutit mänguaega ning viskas 7,6 punkti, andis 6,4 korvisöötu ja tegi 2,8 vaheltlõiget.