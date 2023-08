Valitsev maailmameister kaotas lisaajal Kanadale

Hispaania jäi avaveerandil kuuepunktilisse kaotusseisu 21:27, kuid haaras teisel veerandil juhtohjad ja pikemale pausile mindi hispaanlaste juhtimisel 44:40. Kanada jõudis kolmanda veerandi lõpuks ühe punkti kaugusele 55:56.

Viimase veerandi lõpus pääses Hispaania nelja punktiga ette, aga Kelly Olynyki ja Shai Gilgeous-Alexanderi korvid tõid tabloole viigi 73:73 ning võitja selgitamiseks läks vaja lisaaega. Kanada läks lisaaja alguses seitsme punktiga juhtima ja rohkem edu käest ei andnud, teenides 85:80 (27:21, 13:23, 15:12, 18:17, 12:7) võidu.

