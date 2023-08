Malõgina pälvis kahe ja poole tunniga Serbias edasipääsu

Malõgina ning Horvaatia tennisist Silvia Njiric (WTA 1196.) vahetasid eestlanna juhtimisel avasetis geimivõitusid kuni seisuni 3:2, mil Malõgina kolme järjestikuse geimivõiduga setivõidu realiseeris.

Ka teine sett algas tasavägiselt ning Malõginal õnnestus 4:2 juhtima minna, kuid Njiric võitis siis neli geimi järjest, et kohtumine otsustavasse setti viia.

Kolmandas setis aga horvaat Malõgina vastu ei saanud ning eestlanna alustas setti nelja järjestikuse geimivõiduga, realiseerides lõpuks 6:1 setivõidu ning edasipääsu üksikmänguturniiri veerandfinaali, kus kohtub bulgaarlanna Isabella Šiniakovaga (WTA 294.).

Malõgina osaleb Vrnjacka Banjas ka paarismänguturniiril, kus on tšehhitarist paarilise Michaela Bayerlovaga jõudnud veerandfinaali. Eestlanna saab juba üksikmängu vastaselt mõõtu võtta, sest paarismängu veerandfinaali vastasseisus on Malõgina ja Bayerlova vastasteks just Šiniakova ning tema kaasmaalane Denislava Gluškova.