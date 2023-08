Tartu suvejooks naaseb virtuaaljooksude perioodilt

Korraldajad teatasid neljapäeval, et starti on sel aastal oodata ligi 1000 jooksjat, nende hulgas ka mitmekordne suvejooksu võitja Rauno Laumets. "Peamine põhjus, mis starti toob on see, et kevadel Parkmetsa jooksul õnnestus hea jooks teha ja kuna mängus on üldarvestus kahe etapi peale kokku, siis tahaks võitu korrata. Samuti soovin enda Suvejooksu aega parandada," sõnas Laumets.

Naistest on stardis Rio olümpiamängudel osalenud Liina ja Leila Luik ning 2022. aasta poolmaratoni Eesti meistrivõistluse hõbe Pille Hinn, kes võitis ühtlasi jooksusarja kevadise avaetapi - Parkmetsa jooksu.

Lisaks 10-kilomeetrisele põhijooksule on kavas ka ajavõtuga kõnd, ajavõtuta jooks-kõnd (mõlemad 10 km), 5 km jooks-kõnd ning tasuta lastejooksud. Programmis on ka meelelahtutust.

Viimati toimus Tartu suvejooks 2019. aastal, kuid koroonaviirusest tulenevalt peeti jooksud järgnenud aastail virtuaaljooksudena.