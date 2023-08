Levadia U-21 ja Viimsi mängisid koduses esiliigas viiki

Kuigi kohtumises omas paremaid võimalusi Viimsi, kes teenis mängu jooksul 13 lööki, millest viis tabasid raami, jäi levadialaste duubelmeeskonna väravavavaht Dmitri Pjatajev endale kindlaks. kirjutab jalgpall.ee.

Ka pallivaldamise protsent jagunes just viimsilaste kasuks – vastavalt 58 protsenti ja 42 protsenti. Kohtumine Maarjamäe staadionil lõppes 0:0 viigiga. Tabelis jätkavad meeskonnad naabritena, Viimsi on 45 punktiga kolmandal real ning Levadia on 41 silmaga neljandal kohal. Tabelitipus on FC Nõmme United 57 punktiga, teisel kohal on Tallinna FC Flora U-21, kes on sarnaselt Viimsiga kogunud 45 punkti.

Esiliiga 24. vooru kohtumised mängitakse 19.-21. augustil.