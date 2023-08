Eesti jalgpalliametnikud on neljapäeval UEFA klubisarjades ametis

UEFA Euroopa Konverentsiliigas on neljapäeval toimuvas kolmanda eelringi mängus delegaadina ametis Kadri Jägel. Gibraltaril Victoria staadionil toimuvas kohtumises lähevad vastamisi Lincoln Red Imps FC ja Kosovo meeskond FC Ballkani, kirjutab jalgpall.ee.

Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.

Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike komisjoni liige Uno Tutk on samal ajal kohtunike vaatlejana ametis Belgias UEFA Euroopa Liiga kolmanda eelringi korduskohtumises, kus lähevad vastamisi KRC Genk ja Olympiakos.

Mängu teenindab Saksamaa kohtunikebrigaad: peakohtunik on Tobias Stieler, äärekohtunikud on Christian Gittelmann ja Mark Borsch ning neljanda kohtunikuna on ametis Harm Osmers