Wozniackile ja Williamsile anti US Openi vabapääse

US Openi korraldajad andsid kolmapäeval teada, kellele kuuluvad sel aastal põhitabeli vabapääsmed. Nimekirjast leiab seitsmekordse suure slämmi turniiri võitja Venus Williamsi ning endise maailma esireketi Caroline Wozniacki.

US Openil on Williams on triumfeerinud kahel korral, 2000. ja 2001. aastal. Tänavune US Open on 34-aastase Williamsi jaoks juba 24. kord, mil teda põhitabelis mägimas saab näha. Kuus kuud vigastuspausil olnud William naasis võistluskarusselli sel suvel ning paar päeva tagasi võitis Cincinnati tenniseturniiril üle nelja aasta esimest korda top 20 mängijat.

33-aastane Wozniacki osaleb oma esimesel suure slämmil turniiril pärast mängija karjääri lõpetamist 2020. aastal. Nüüd naaseb US Openile maailma endine esireket ja 2018. aasta Austraalia lahtiste võitja, kus ta jõudis 2009. ja 2014. aastal naiste üksikmängus finaali.

Meestest nimekaim vabapääsme omanik on endine top 10 mängija John Isner, kes on jõudnud US Openil kahel korral veerandfinaali.

Aasta viima suure slämmi tenniseturniir algab 28. augustil.

