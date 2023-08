Martin Järveoja osaleb ka kolmandal crosskartide rallisprindi etapil

Crosskartide rallisprindi kolmas etapp kombineerib nii kardi- kui ka rallikrossirada."Rada on sõitjatele vaheldusrikas ning nõuab mitmekülgseid oskusi," rääkis võistluse üks korraldaja Simo Koskinen. "Vasalemma krossi- ja kardirada annavad sellise võistluse korraldamiseks head võimalused," lisas Koskinen.

Kolmapäevase seisuga on võistlusele registreerunud 20 sõitjat. "Stardis on näiteks ralli 2019. aasta maailmameister Martin Järveoja," lausus Koskinen. "Võistlusele annavad rahvusvahelise mõõtme Soome võistlejad."

Crosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistlustel on seni sõidetud kaks etappi. Sarjas on kaksikjuhtimine Martin Järveojal ja Martin Jugal, kes on mõlemad kogunud 37 punkti. Kolmandal kohal on Marko Ringenberg 30 punktiga.