Keila korvpallimeeskond osaleb algaval hooajal Põhja-Euroopa liigas

"Meil on väga hea meel, et Keila KK on liitunud ENBL-i perega. Tegemist on hooaja 2023/2024 teise Eesti meeskonnaga, kes ENBLiga liitub. Samuti on hea meel, et tegemist on ENBL-i neljanda meeskonnaga, kes üldse Eestist mänginud on, mis tähendab, et ENBL stabiliseerib asukohti ja huvi kasvab nii Balti riikidest kui ka teistest Euroopa riikidest," sõnab liiga peasekretär Edgars Zanders.

Kui eelmise nädala lõpus uuriti, kas Keila KK on liitumisest huvitatud, jäi otsustamiseks aega vaid mõni päev. "Suur tänu sponsoritele, kes plaaniga kaasa tulid ja loomulikult ka Keila linnale. Linnapea Enno Fels julgustas seda võimalust igal juhul kasutama. Olen veendunud, et Keila meeskonna mängijate ja treenerite jaoks on eelseisvad kohtumised tugevate ja mitmekesist korvpalli pakkuvate vastastega arendavad ning publiku jaoks lisapinget pakkuvad. Ootame juba ärevusega uues rahvusvahelises sarjas mängimist," märgib peatreener Peep Pahv.