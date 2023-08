Eesti võrkpallikoondis peab EM-i eel Ukrainaga kaks kontrollmängu

Ukrainlastega minnakse Kalevi spordihallis esmalt vastamisi reedel, 18. augustil kell 18 ning seejärel laupäeval, 19. augustil kell 16. Mõlemad mängud on pealtvaatajatele avatud ja tasuta.

Peatreener Alar Rikberg kasutab Ukraina vastu kõiki 18 mängijat, kes laagris on, välja arvatud vigastusest taastuv Albert Hurt. "Meie eesmärk neis mängudes on erinevaid asju katsetada ja testida ja mingis osas on ehk platsil ootamatuid koosseise või üllatusi. Ses osas tahan rõhutada, et platsil olevate mängijate ja koosseisude osas ei maksa mingeid järeldusi teha või märke otsida seoses EM-iga. Kooseisu vähendamine toimub pärast neid mänge ja siis jääb laagrisse 14 meest, või juhul, kui kellelgi on tervisega hädasid, siis mõni rohkem," kommenteeris Rikberg.

Koondise koosseis mängudeks Ukrainaga:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel, Robert Viiber

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan, Valentin Kordas

Nurgaründajad: Robert Täht, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Karli Allik, Stefan Kaibald

Temporündajad: Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Marx Aru, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter

Peatreener Alar Rikberg, abitreenerid Avo Keel ja Lauris Iecelenieks, füsioterapeut Toms Zvonkvos, mänedežer/statistik Märt Pajusalu.

Kontrollmängud EM-i eel:

3. august Kolin, Tšehhi kell 18.00 Tšehhi – Eesti 3:0 (25:22, 25:23, 25:18), lisageim 25:21

4. august Kutna Hora, Tšehhi kell 18.00 Tšehhi – Eesti 3:0 (25:23, 25:16, 25:23), lisageim 25:19

18. august kell 18.00 Kalevi SH Eesti – Ukraina

19. august kell 16.00 Kalevi SH Eesti – Ukraina